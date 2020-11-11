İzmir’de acil yıkılması gereken bina sayısı 506

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları altı farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir’de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum; İzmir’de acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olduğu bilgisini de verdi.