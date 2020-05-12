Bir doktor daha ‘corona’dan öldü

Türkiye’de corona virüsü vakalarının tespit edilmesinden bu yana geçen sürede İzmir’de 4 doktor, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası yaptığı açıklama ile üyeleri, iç hastalıkları uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybettiklerini duyurdu. İzmir Tabip Odası, Dingiloğlu’nun ailesi, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

İKİSİ KARDEŞ ÜÇ HEKİM YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Kemalpaşa ilçesinde bir ambalaj fabrikasında iş yeri hekimi Dr. Muharrem İdiz ile başka bir iş yerinin hekimi kardeşi Dr. Nuri İdiz ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar hekimlik yapan Nihat Dayanıklı, geçen günlerde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HASTA HEKİM SAYISI 152

Öte yandan İzmir Tabip Odası 11 Mayıs itibarıyla ilde 154’ü hekim 484 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu duyurdu. Tanı konulan 154 kişilik diğer grubu ise hemşire, ebe ve sağlık memurları oluşturdu.