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İzmir’de bir garip olay… Lüks cipi denize sürdü

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

08:34 -
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İzmir’de bir garip olay… Lüks cipi denize sürdü

İzmir’in Urla İlçesine bağlı Karantina Adası'na, Çeşme’den kiraladığı araç ile gelen kimliği belirsiz bir kişi, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı el frenini indirdiği lüks cipi denize sürdü.

Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda araçtan dışarı attı. Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılırken, konuyla alakalı emniyet güçlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

Son güncelleme: 08:36 07.05.2020
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