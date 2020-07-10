İzmir’de bir gecede 3 kişi ölü bulundu

İzmir’in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde oturan İbrahim Dinçoğlu, Akın Ünal ve Turgay Özetken evlerinde ölü bulundu.

ŞÜPHELİ BULUNDU

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde oturan İbrahim Dinçoğlu yakınları tarafından ölü bulundu. Belediye doktorunun yaptığı ilk incelemede, Dinçoğlu’nun ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi.

Dinçoğlu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

KOKU ORTAYA ÇIKARDI

Buca’nın Kozağaç Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Akın Ünal’ın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları yakınlarına bildirdi.

Kapıyı çalmalarına rağmen Ünal açmayınca, çağrılan polis yardımıyla girilen evde Ünal’ın cansız bedeni bulundu.

HABER ALINAMIYORDU

Buca’nın Yıldız Mahallesi’nde oturan Turgay Özetken’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Özetken’in evine gitti. Eve giren yakınları, Özetken’in cansız bedeniyle karşılaştı..