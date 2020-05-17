İzmir’de ‘Biz Varız’ kampanyasına büyük destek

Corona virüsü salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası sürüyor. İzmirlilerin her geçen gün daha çok büyüttüğü kampanya kapsamında bugüne dek toplam 123 bin 906 gıda kolisi ve 8 bin 645 kavurma paketi dağıtıldı.

Salgın günlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerden aldığı 50 bin adet taze enginar, 65 bin kilogram bakla, 65 bin kilogram bezelye, 30 bin adet marul gıda paketlerine eklendi.

GÜNLÜK ORTALAMA 3 BİN PAKET

Paketler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri ve gönüllüleri tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından desteğin uygun görüldüğü adreslere dağıtılıyor. Gönüllüler de paketleme ve dağıtım işlerinde belediye personeline destek veriyor. Ekipler günlük ortalama 3 bin paketi adreslerine ulaştırıyor.

37 BİN 336 KOLİ BAĞIŞ

Vatandaşlar, Biz Varız kampanyasına Biz İzmir dijital platformlarından ve www.halkinbakkali.com adresinden gıda paketleri ve Ramazan Bayramı'na kadar iftar sofrası satın alarak destek olabiliyor.

Halkın Bakkalı'nın internet sitesi üzerinden bugüne kadar 22 bin 637 tane birinci gıda paketinden ve 14 bin 708 tane de ikinci gıda paketinden alınmıştı. Yine Halkın Bakkalı'nın internet sitesinden 245 bin 90 kişilik de iftar sofrası desteği sağlanmıştı.