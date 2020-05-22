İzmir’de cami provokasyonu! Neler yaşandı, kim ne dedi?

İzmir'deki camilerin merkezi ses sisteminden “Çav Bella” şarkısı çalınarak korsan müzik yayını yapılması hakkında başsavcılığın başlattığı soruşturma sürerken, bugün ayn provokasyon tekrarlandı.

Bu kez Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki camilerin hoparlörlerinden Selda Bağcan'ın seslendirdiği “Yuh yuh” adlı şarkı çalındı. Olayın failleri henüz bulunmadı.

Bu arada, söz konusu videoları sosyal medyada paylaşanlar arasında yer alan CHP'li Banu Özdemir tutuklandı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, olaya ilişkin şöyle konuştu:

* Hukuk çerçevesinde bir açıklama yapmamı isterseniz yapabileceğim hiçbir hukuki açıklama yok. Çünkü hukuk yok. Toplumda oluşan tepki gerekçe gösterilerek tutuklama kararı verildi.

* Olayı gerçekleştirenleri bulmuyorlar, bu videoları haber sitelerinde yayınlandıktan iki saat sonra sosyal medyada yorumsuz olarak paylaşan ve ‘Müftülük bir açıklama yapacak mı' diye soran müvekkilimi tutukluyorlar.

* Bunun bir senaryo olduğu anlaşılıyor. Amaçları, Banu Özdemir'in parti kimliği üzerinden olayı CHP'ye mal etmek.

CAMİ PROVOKASYONUNA İLİŞKİN KİM, NE DEDİ?

Alevlenen tartışma siyasal arenada tansiyonu yükseltti. AKP kanadı CHP'yi suçlarken, CHP sert tepki gösterdi. İşte olay hakkındaki açıklamalar:

KEMAL KILIÇDAROĞLU (CHP Genel Başkanı): İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN (AKP Genel Başkanı – Cumhurbaşkanı): Ülkenin önüne takoz koymayı, milletin değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaset haline getiren CHP yine çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. “Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Erdoğan'a cevaben ikinci açıklama): Kınadık, provokasyona dikkat çektik. “İbadet yerleri kutsalımızdır” dememin üzerinden iki saat geçmedi. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat “Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır” dedi. Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması en hafif deyim ile alçaklıktır. Cami minaresinden “Dombra” çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek kelimesi bile olamaz.

DEVLET BAHÇELİ (MHP Genel Başkanı): Türkiyemizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir. Merkezi ezan sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır. Hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur. Camilerimize yapılan menfur saldırının kim ya da kimler tarafından planlandığı, hangi amacı ve aracı figüranları sahaya sürdüğü ümit ediyorum ki kısa süre içinde tespit edilecektir. Milletimizin hassasiyetleri ile alay eden namertlerin bulunup gecikmeksizin cezalandırılmaları acil bir ihtiyaçtır.

MUSTAFA ŞENTOP (TBMM Başkanı): Ezan sadece ibadet çağrısı değil, aynı zamanda hürriyetimizin sembolüdür. Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur. Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir.

FAİK ÖZTRAK (CHP Parti Sözcüsü): Bakanlar ve son olarak meclis başkanı bu olayı köpürtme yarışına girdi. Bu makamlar provokasyonu köpürtme değil, itidal makamıdır. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır.

HAMZA DAĞ (AKP Genel Başkan Yardımcısı – İzmir Milletvekili): Sayın Tunç Soyer, iki gün önce bir demecinizde “Çav Bella benimle özdeşleşti' demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerine karşı bir duruşunuz olacak mı?

TUNÇ SOYER (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı): Mübarek Ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken İzmir'de bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınması benimle birlikte tüm İzmirliler'i üzmüştür. En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna gelmeyelim. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir'in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum.

DENİZ YÜCEL (CHP İzmir İl Başkanı): Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz üzerinden yapılan saldırıyı sadece ibadethanelerimize yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu alçakça planlanmış olan provokasyon dini değerlerimize, inancımıza, birliğimize, kardeşliğimize ve İzmir'e yapılmış bir saldırıdır. CHP İzmir İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Çalınan şarkının “Çav Bella” olarak seçilmesi, çok net bir şekilde bu işin Tunç Soyer’i ve CHP’yi hedef göstermek için yapıldığının kanıtı.

ATİLA SERTEL (CHP İzmir Milletvekili): Provokasyonu yapanlar değil, paylaşım yapanlar gözaltına alınıyor. Failler bulunmayacaksa İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ne iş yapıyor?

TUNCAY ÖZKAN (CHP Genel Başkan Yardımcısı – İzmir Milletvekili): Camiden müzik yayını yapan alçaklar kim? Telsiz frekanslarını kim kullanıyor? İzmir Adliyesi'ne kimler baskı yapıyor? Adliye trol yönetimine mi geçti? İnfial müzik yayınına değil de Özdemir'e mi? Canileri, tecavüzcüleri adli kontrol şartı ile salıp bir masumu cezaevine gönderen adaletinizi seveyim.

ÖZGÜR ÖZEL (CHP Grup Başkanvekili): Camilerden müzik provokasyonunun sorumlularını ortaya çıkarmayıp, paylaşanı sırf CHP'li diye tutuklatan ucuz bir tezgah ile karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'ın algı operasyonu için Adana'da Eren Yıldırım'ın, İzmir'de Banu Özdemir'in bayramı cezaevinde geçirmesi kabul edilemez.

TACETTİN BAYIR (CHP İzmir Milletvekili): Adalet keşke genel başkanımızı yumruklamaya çalışan inek hırsızı Osman, Atatürk düşmanı Fatih Tezcan, CHP'lileri tehdit eden AKP'li Mehmet Emin Göç, “Bizim aile 50 kişi götürür, liste yaptım” diyen Sevda Noyan için de işleseydi. Banu Özdemir bu provokasyonu hazırlayan ya da düzenleyen kişi değildir. Suçluyu yanlış yerde arıyorsunuz. İbadethaneler bizim kırmızı çizgimizdir.

SEMİH YALÇIN (MHP Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili): Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir. İzmir'in hassasiyetleri kullanılarak halkı galeyana getirmek isteyenlerin derhal ortaya çıkarılacağına, bu tehlikeli oyunları sahneye koyanlara en ağır cezaların verileceğinden eminiz. Bu olup bitenlerin takipçisi olacak, millet ve mukaddesat düşmanlarına asla prim vermeyeceğiz.

BARIŞ ATAY (HDP İzmir Milletvekili): Başlarız sizin gözdağınıza da kibrinize de… Ne yapmış Banu Özdemir? Bugünlerin nereye gideceğini, saçma sapan tutuklamalara maruz kalan insanlara nasıl sahip çıktığımız, bu faşistlerin karşısında ne kadar dik durduğumuz belirleyecek.

AYTUN ÇIRAY (İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı – İzmir Milletvekili): Komplocuların İzmir'deki camilerin yayınına girerek “Çav Bella” okutmaları hiç yaratıcı değildi. Hatta ahmakçaydı. Ne de olsa kopyacılık. Bunlar her kimler ise FETÖ komplo dersleri verirken dersten kaçmışlar. Bunlardan medet umanların pili bitmiş demektir.

ORHAN AYDIN (Sanatçılar Girişimi Sözcüsü): Bu nasıl akıl arkadaş? Camilerden yayını Banu Özdemir mi yaptı? Yüzlerce yurttaş gibi var olanı paylaştı, insanlar haberdar oldu. Ne demek tutuklamak?

SELDA BAĞCAN (Sanatçı): İzmir'deki cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum.

ŞÜKRÜ BALKAN (İzmir İl Müftüsü): “Olayın suçlusu şudur” diye kimseyi suçlayamayız, bunun vebaline de giremeyiz. Profesyonelce ve organize yapılan bir iş gibi görünüyor. Merkezi sistemin şifrelerini kırıp sisteme girdiler. Merkezi ezan sistemin şifrelerini güçlendirmek için firmalar ile görüşmeye başladık. Dört buçuk milyon kişinin yaşadığı İzmir'de bir ya da birkaç kişinin yaptığı bu çirkin hadiseyi kimse bütün İzmir'e mal etmesin lütfen. Bu çok büyük bir haksızlık olur. İzmir sevginin, saygının, hoşgörünün hakim olduğu bir şehir.

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