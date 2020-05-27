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İzmir’de camiler dezenfekte ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Sozcu.com.tr
12:41 -
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İzmir’de camiler dezenfekte ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir genelinde 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camileri tek tek dolaşarak camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek.

(FOTO: SÖZCÜ)

İzmir Büyükşehir Belediyesi corona virüsü salgınına karşı ibadete kapanmadan önce de camilerde dezenfeksiyon çalışması yapmıştı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Kent genelinde toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanlar da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

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Corona Cuma Cuma namazı Diyanet İçişleri Bakanlığı izmir Sağlık Sözcü
Son güncelleme: 12:46 27.05.2020
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