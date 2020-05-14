İzmir’de de hayata geçirilen Askıda Fatura ödemeleri başladı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından, ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere destek olunması amacıyla Askıda Fatura uygulamasını hayata geçirmişti.

Büyükşehir belediyesi, pazartesi gününden itibaren ihtiyaç duyan vatandaşların ödeyemedikleri su faturalarını sisteme yüklemeye başladığını ve ilk gün bin 937 faturanın askıya alındığını belirtti.

“ZOR GÜNLER BU SAYEDE AŞILACAK”

Soyer, küresel bir krize dönüşen corona virüsü salgınının yaralarını toplumsal dayanışmayla aşmaktan başka bir yol olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Gerçekten çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz.

* Biz imkanlarımızı onlar için seferber ettik.

* Gücü olan İzmirliler de bizi bu yolda yalnız bırakmıyor.

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bu uygulama artık İzmir'de de var.

* İnanıyorum ki ‘Askıda Fatura' uygulamasıyla yeni bir başarı öyküsü yazacağız.

* Bizi bu dayanışma ayakta tutacak ve zor günler bu sayede aşılacak.