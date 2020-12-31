Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de deprem endişelendirdi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Güncellenme: 06:21, 31/12/2020
Haberler Gündem
İzmir’de deprem endişelendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Seferihisar’a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. (DHA)

İzmir’de dün de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

30 Ekim'de İzmir'de 6.9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilirİzmir'de 4.3 büyüklüğünde depremİzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
deprem izmir Urla
Yayınlanma Tarihi:06:08,