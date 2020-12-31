İzmir’de deprem endişelendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Seferihisar’a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. (DHA)

İzmir’de dün de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

30 Ekim'de İzmir'de 6.9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.