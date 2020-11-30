İzmir’de depremin ardından kurulan son çadır da kaldırıldı

Depremin üzerinden bir ay geçmişken İzmir'de bugün itibariyle çadırda yaşayan kimse kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tınaztepe Galen Hastanesi'nin otoparkında hizmet verdiği çadır alanındaki son çadır da bugün kaldırıldı.

“KİRA DESTEĞİ SAĞLANANLAR YENİ EVLERİNE YERLEŞTİ”

Henüz binalardaki hasar tespitleri yapılmadan önce bir söz verdiklerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “'Tek bir ailenin, tek bir ferdini bile yaklaşan kış mevsimi öncesi çadır köşelerinde bırakmayacağız' demiştik. Ve bırakmadık. ‘Bir Kira Bir Yuva' kampanyası ile kira desteği sağlananlar yeni evlerine yerleşti. Uzundere'deki konutlarımızın, eski Hilton Oteli'nin kapılarını açtık. Depremzedelerin bir kısmı ise AFAD’ın konteyner evlerinde ve yurtlarda geçici olarak barınıyor. Bugün depremden sonra kurulan son çadırı da kaldırdık” dedi.

SOYER'DEN DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışma kampanyalarına katılan yardımseverlere teşekkür eden Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Hakkınız asla ödenmez. Ve devletimizin tüm ilgili bakanlıkları ile bağlı kurumlarına, çalışanlarına, İzmir Valiliğimize, enkaz bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan tüm gönüllü ve resmi kuruluşlara, sahip oldukları imkanları bizlere sunmakta bir an bile tereddüt etmeyen İzmir’den ve Türkiye’nin dört bir yanından koşarak gelen belediye başkanlarımıza, depremden etkilenen hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine gönül dolusu teşekkür ediyorum. İsimlerini tek tek sayamayacağım güzel ülkemizin iyi kalpleri insanları. İyi ki varsınız.

DEPREMİN ARDINDAN NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği çadır alanlarında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan sosyal çalışmacı, dağıtım personeli, şoför personel, aşevi personeli ve ofis destek elemanlarından oluşan 360 personel sahada görev aldı.

Aşevi Şube Müdürlüğü'nce 81 bin 613 kişilik çorba ikramı, 3 öğün 148 bin kişilik yemek hizmeti, ayrıca pide ve kumanya desteği sağlandı, yirmi bin litreye yakın süt dağıtımı yapıldı.

Halkın Bakkalı üzerinden gelen bağışlar doğrultusunda 22 bin kişilik yemek desteği sağlandı. 17 lokasyonda yemek ve ikram hizmeti verildi. Afetzede yurttaşların ısınma ihtiyaçları için 265 soba kurularak yakacak talebi karşılandı.

Çadırda kalan ya da evlerinden başvuru yapan yurttaşların giyim ve hijyen malzemesi ihtiyacı karşılandı. Ev kiralayan 209 yurttaşın buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, çekyat, küçük ev aletleri desteği sağlandı.

TOPLANAN PARA 40 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan Soyer'in çağrısı ile başlatılan ‘Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında destek miktarı 40 milyonu geçti. Böylelikle ilk etapta kiraya çıkmak isteyen depremzede ailelerin 5 aylık kira gideri karşılanmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere’de bir yıllık kullanım için depremzedelere açtığı dört bloktaki 224 konuttan 112'sine aileler yerleşti.

Beyaz eşyadan koltuk takımına kadar her türlü ihtiyacın giderildiği dairelerde kalan depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecek.

5 YILDIZLI OTELE YERLEŞMEYE DEVAM EDİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleşmeye devam ediyor.

Binada toplam 83 kişi kalıyor. Otelde ücretsiz olarak üç öğün yemek servisi de yapılıyor. Ayrıca ‘Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında boş evlerini paylaşan ailelerin evine de 3 aile yerleşti.

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