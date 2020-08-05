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İzmir’de doğal sit alanında yangın!

İzmir Bayraklı ilçesinde Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasında çıkan yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangının imara açılan doğal sit alanında olduğu öğrenildi.

00:35 -
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İzmir'de konuşlu Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki boş arazide yangın çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, boş arazide kuru ot yangını çıktığını, yangının 16.50’de gerçekleştiğini ve 18.00’de tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

24 PERSONEL DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin müdahalesinin yanı sıra havadan da müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle askeri tesislerde bir zarar meydana gelmediği, müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin hastanede yapılan kontrol sonrası taburcu edildiği belirtildi.

DOĞAL SİT ALANI

Yangının Bayraklı ilçesinin imara açılan doğal sit alanına da yayıldığı öğrenildi.

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izmir Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye yangın
Son güncelleme: 00:38 05.08.2020
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