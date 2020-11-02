İzmir’de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı

Seferihisar’ın açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının altında kalan Gizem İleri ve ailesi, ekiplerin çalışmasıyla 7 saat sonra kurtarıldı.

Gizem İleri’nin köpeği Ares de devam eden arama kurtarma çalışmalarında 58 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda canlı çıkarılan Ares, mutluluk yarattı. Ekipler, Ares'e ilk müdahaleyi yaptı. Enkaz alanına gelen Gizem İleri, köpeğine kavuşmanın heyecanını yaşadı.(DHA)