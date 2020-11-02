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İzmir’de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.9 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares de 58 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Güncellenme: 10:12, 02/11/2020
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İzmir’de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı

Seferihisar’ın açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının altında kalan Gizem İleri ve ailesi, ekiplerin çalışmasıyla 7 saat sonra kurtarıldı.

FOTO: DHA

Gizem İleri’nin köpeği Ares de devam eden arama kurtarma çalışmalarında 58 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda canlı çıkarılan Ares, mutluluk yarattı. Ekipler, Ares'e ilk müdahaleyi yaptı. Enkaz alanına gelen Gizem İleri, köpeğine kavuşmanın heyecanını yaşadı.(DHA)

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