İzmir’de kanlı pusu: Bir ölü, iki yaralı

Olay, saat 04.00 sıralarında Duatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir grup, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Ali Ertan (25), Emre Vural ve Mehmet Emin Sayhan yaralandı.

Yaralılar, arkadaşları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Ertan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayı haber alıp, hastaneye gelen Ertan’ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ali Ertan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)