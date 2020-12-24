İzmir’de karikatürist krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında internet platformunda video konferans yöntemiyle Uluslararası İzmir Mizah Festivali düzenledi. Festivalin iki katılımcısına Cumhur İttifakı temsilcileri karşı çıktı. AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, önceki gün yaptığı açıklamayla festivale katılan Jean Plantu ile Michel Kichka’nın etkinlikten çıkarılmasını istedi.

Dağ, “Kichka, İsrailli bir karikatürist, sözde Ermeni soykırımını meşrulaştırıcı hem açıklamaları, hem karikatürleri var. Diğer taraftan Plantu'nun ise aynı ülkede yıllardır yaşadığımız Kürt kardeşlerimizi Türk Devleti’nin boğazladığını gösteren karikatürleri var. Yine İslam'ı simgeleyen görüntülerle beraber vücuduna bomba koymuş, yani İslam'ı terörle eşdeğer noktada gösteren karikatürleri var” dedi. MHP'li ve Vatan Partili birçok kişi de benzer tepkiler gösterdi.

VALİ KÖŞGER’DEN ‘İPTAL’ YANITI

Bazı AKP'liler ise söz konusu iki çizerin Fransız Charlie Hebdo karikatüristi olduğunu iddia etti. Bu arada Sinan Akyüz adlı Twitter kullanıcısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i etiketleyerek İslam düşmanlığı yapıldığını öne sürerek, “Bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm” ifadelerini yazdı. Vali Köşger, “Bu toplantı iptal edilmiştir” cevabını verdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olay hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, festivale Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatüristin davet edilmediği, bu kapsamda ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu iddia edildi. Açıklamada şöyle denildi:

İKİ KARİKATÜRİST BAKANLAR DÜZEYİNDE KABUL GÖRMÜŞTÜ

– Etkinliğe katılan karikatür ve mizahçılar içinden iki ismin aleyhinde bazı olumsuz açıklama ve yayınlar yapıldığı görülmektedir. Festival etkinliğindeki konuşmacılar arasında yer alan şimdi kışkırtıcı yayınlara konu edilen dünyaca ünlü iki karikatürist Kichka ve Plantu ise önceki yıllarda ülkemizi ziyaret ederek bakan ve başbakan yardımcısı düzeyinde kabul görmüş, üst düzey tebrik ve takdirlere mazhar olmuş isimlerdir.

HİÇBİR KATILIMCIYA ÜCRET ÖDENMEDİ

– 24 Aralık tarihinde yayınlanması planlanan “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” başlıklı oturumlara katılan 10 karikatürist dahil hiçbir katılımcıya ücret ödenmemiştir. Festival içeriğinin çekimleri yayın tarihi öncesinde dijital ortamda tamamlanmıştır.

ŞOVEN SİYASETÇİLER HUZURU BALTALADI

– Ancak bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır. Festival moderatörü ve festival yönetmeninin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir.