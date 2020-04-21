İzmir’de korkutan ‘böcek istilası’ görüntüleri!

Atatürk Mahallesi Örnek Apartmanı’nda yaşayan Erkut Atalar, bugün öğlen saatlerinde evinin balkonuna çıktığında aynı anda binlerce böceğin evinin önünde uçuştuğunu gördü.

Eşiyle birlikte tedirgin olan ve o anları kayda alan Atalar, tüm apartman sakinlerini korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenler şaşkına döndü.

“GÖZLERİME İNANAMADIM”

Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu belirten Atalar, şunları söyledi:

* Bugün öğlen saatlerinde bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm.

* Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum.

* O anları kayda aldım ve sosyal medyada paylaştım.

* Herkes çok şaşırdı. Ben de gözlerime inanamadım.

* Böcekler yüksekte uçuyordu.

* Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi.

* Mevsim geçişi dolayısıyla larvaların canlanmış olabileceğini düşündüm.

* İki saat sonra böceklerin istilası durdu ve hayat normale döndü. DHA