İzmir’de korkutan ‘böcek istilası’ görüntüleri!

Atatürk Mahallesi Örnek Apartmanı’nda yaşayan Erkut Atalar, bugün öğlen saatlerinde evinin balkonuna çıktığında aynı anda binlerce böceğin evinin önünde uçuştuğunu gördü.
Eşiyle birlikte tedirgin olan ve o anları kayda alan Atalar, tüm apartman sakinlerini korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenler şaşkına döndü.
“GÖZLERİME İNANAMADIM”
Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu belirten Atalar, şunları söyledi:
* Bugün öğlen saatlerinde bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm.
* Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum.
* O anları kayda aldım ve sosyal medyada paylaştım.
* Herkes çok şaşırdı. Ben de gözlerime inanamadım.
* Böcekler yüksekte uçuyordu.
* Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi.
* Mevsim geçişi dolayısıyla larvaların canlanmış olabileceğini düşündüm.
* İki saat sonra böceklerin istilası durdu ve hayat normale döndü. DHA