İzmir’de kurtuluşun 98. yıl dönümünde zafer yürüyüşü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir’in işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri Zafer Yürüyüşü ile başladı.
Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922’de İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar sürdü.
350 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI TAŞINDI
Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekillerinden Mahir Polat, Atila Sertel, Murat Bakan, Kani Beko, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde marşlarla ilerleyen kortejde 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yürüyüş boyunca yurttaşları selamladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık, Lozan Meydanı'nda yürüyüşü sonlandırdı.