İzmir’de metrodan sonra vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi , vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Vapur İskelesi’ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay maskematik uygulamasını başlattı.

”13 GÜN İÇİNDE 433 BİN MASKE İZMİRLİLERE ULAŞMIŞ OLDU”

Uygulamanın başlatılmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayılarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Soyer, “Karşıyaka’da metro istasyonu olmadığı için bu bölgeden gelen talebi haklı bulduk. Biz üretmeye, maskeleri sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Corona virüsü salgını sürecinde 1 milyon 900 bin yurttaşımıza ücretsiz maske dağıttık. 17 Nisan’dan itibaren metro istasyonlarına koyduğumuz maskematikler aracılığıyla da 13 gün içinde 433 bin maske İzmirlilere ulaşmış oldu” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Karşıyaka İskelesi’ndeki maskematiği kullanan yolcu Mustafa Yılmaz, bu hizmetin yaygınlaşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek “İyi ki İzmir’deyiz, iyi ki İzmirliyiz. Türkiye’de herkes maske ararken biz rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu bir nimet. Sağ olsun başkanımız Tunç Soyer” dedi.

Yolculardan Sezai Ağustos ise “Eczaneden alamamıştım. Belediyemizin koyduğu maskematik sayesinde maskemi edinmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

MASKELER NASIL ALINIYOR?

Metro ve vapur yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek maske paketini alabiliyor. Bu işlemde İzmirim karttan herhangi bir ücret düşülmüyor.

Pakette 5 maske bulunuyor. İzmirim kart kullanıcıları haftada bir kez maske paketi alabiliyor. Maskematikler İzmir’deki 17 metro istasyonu ile Karşıyaka ve Bostanlı Vapur iskelelerinde bulunuyor.