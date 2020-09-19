İzmir’de mucize kurtuluş

İddiaya göre, ilçede Yalı Mahallesi’nde bir binanın 5. katında oturan Murat A. (42), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan birinci kattaki özel bir okulun tentesine düştü.

Olayı gören çevredekiler ve yakınları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Tentenin üzerinde kalan Murat A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi.

Yaralanan Murat A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat A. hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘ÇIĞLIK SESİ GELDİ’

Görgü tanığı Mahmut Açıkkar, “Ben balkonda maç seyrediyordum. Tam karşımda zaten, bir çığlık sesi geldi. Arkasından da pat diye bir ses geldi. Sonra balkona çıkıp iyice baktığımda yukarıdan aşağıya en altta balkonun önüne düşen, yani dükkanın üzerindeki tentenin üzerine düştüğünü yandaki komşu gördü ve hemen yanına geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürdüler herhalde hayati tehlikesi yok. 5’inci kattan düştü. 5’inci kattan 1’inci katın önündeki dükkanın üstündeki tenteye düştü” diye konuştu. (DHA)