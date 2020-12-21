İzmir’de polisin tepki çeken müdahalesine Valilikten soruşturma

İzmir’in Buca ilçesinde bir polis, araçtan indirdiği vatandaşı defalarca tekmeledi. Polisin dün akşam saatlerindeki bu sert müdahalesi sosyal medyada tepki çekti.

“'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI”

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İzmir Valiliği, şu ifadeleri kullandı:

“Buca ilçemizde yol uygulaması yapan polislerimizce sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği değerlendirilen bir araç ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, takip edilirken başka bir araca çarparak içinde bulunanların hafif yaralanmalarına sebep olduktan sonra durabilmiştir. Araç sürücüsü 118 promil alkollüdür. Araç sürücüsü ile polis arasında maalesef yasal açıdan uygun olmayan, kabul edilmesi mümkün olmayan görüntüler oluşmuştur. İlgili memura adli ve idari yönden soruşturma açılmış ve açığa alınmıştır.”