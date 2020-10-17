İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 24’e çıktı

Türkiye’nin 10 kentinde ölümlere yol açan sahte içki salgını can almaya devam ediyor. Son ölüm haberi ise İzmir’den geldi.

Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran 53 yaşındaki Şenol Yarar, yoğun bakıma alındı.

Yarar, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şenol Yarar'ın cenazesi, otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yaşanan ölümlerin sayısı ise 24'e yükseldi.

Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla, Aydın, Trabzon, Zonguldak, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere 10 kentte hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 56’ya çıktı. (İHA)