İzmir’de sahura ne kadar kaldı? İzmir sahur saat kaçta? 2020 Diyanet İzmir imsak vakti…

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu değerli ayın ilk günü tamamlandı. Ramazan Ayı’nın ikinci gün orucu için sahur saati bekleniyor. İzmir’deki Müslümanlar da imsak vaktini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 İzmir İmsakiyesine göre İzmir’in sahur saatini haberimizde sizlere aktarıyoruz. Peki İzmir’de sahura ne kadar kaldı? İşte 2020 Diyanet İzmir sahur vakti…

İZMİR’DE SAHURA NE KADAR KALDI?

İzmir’de ilk iftarın tamamlanmasıyla birlikte ikinci gün oruç niyeti için sahura kalkılacak. Diyanet’in 2020 İzmir imsakiyesine göre, İzmir’de bugün (25 Nisan) sahur saat 04.44’te yapılacak.

İZMİR İMSAKİYE 2020

İZMİR İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:44 06:15 13:14 17:00 20:04 21:29 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:42 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:41 06:12 13:14 17:00 20:06 21:31 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:39 06:11 13:14 17:00 20:07 21:33 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:34 06:07 13:14 17:01 20:10 21:36 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:33 06:06 13:13 17:01 20:11 21:38 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:31 06:05 13:13 17:01 20:12 21:39 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:30 06:04 13:13 17:02 20:13 21:40 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:28 06:03 13:13 17:02 20:14 21:42 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:26 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:23 06:00 13:13 17:02 20:16 21:46 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:16 05:55 13:13 17:04 20:21 21:52 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22 21:54 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 04:14 05:53 13:13 17:04 20:23 21:55 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24 21:56 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 04:11 05:51 13:13 17:04 20:24 21:58 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 04:10 05:51 13:13 17:05 20:25 21:59 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26 22:00 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27 22:01 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28 22:03 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:48 13:13 17:05 20:29 22:04 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:47 13:13 17:06 20:30 22:05



“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah'ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

EZAN VE KAMET NEDİR? NE ZAMAN VE NASIL MEŞRU KILINMIŞTIR?

Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı, kitap ve sünnettir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: “Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar.” (Maide, 5/58) “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun…” (Cuma, 62/9) Rasulüllah (s.a.s.) da: “Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun.” buyurmuştur.

Namaz, Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebevi'nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygamber'e vahiyle ve içlerinde Hz. Ömer ve Abdullah b. Zeyd'in de bulunduğu bazı sahabilere rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir.

Ezan, Müslümanlığın şiarı (sembolü) olup, müekked bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte, hem de Allah'ın büyüklüğü, Peygamberimiz (s.a.s.)'inO'nun kulu ve elçisi olup ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. İmam Muhammed: “Bir belde halkı tümüyle ezanı terk ederlerse onlarla savaşırım” demiştir.

Kamet ise, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayye ale'l-felah” cümlesinden sonra, “kad kamet'is-salat” cümlesi eklenir.

İLGİLİ HABER Ankara sahur vakti: Ankara'da sahur saat kaçta? Diyanet 2020 Ankara imsakiye...