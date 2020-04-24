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İzmir’de sahura ne kadar kaldı? İzmir sahur saat kaçta? 2020 Diyanet İzmir imsak vakti…

Ramazan Ayı'nın ilk günü geride kaldı. Müslümanlar ikinci günün orucu için sahura kalkacak ve niye edecek. Tüm illerde olduğu gibi İzmir'de de sahur saati heyecanla bekleniyor.Bu yıl Ramazan Ayı coşkusu corona virüsü salgını nedeniyle evlerde yaşanırken İzmirliler sahur saatinin kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Peki İzmir'de sahur saat kaçta? Sahura ne kadar kaldı? İşte 2020 Diyanet İzmir imsak vakti...

23:02 -
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İzmir’de sahura ne kadar kaldı? İzmir sahur saat kaçta? 2020 Diyanet İzmir imsak vakti…

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu değerli ayın ilk günü tamamlandı. Ramazan Ayı’nın ikinci gün orucu için sahur saati bekleniyor. İzmir’deki Müslümanlar da imsak vaktini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 İzmir İmsakiyesine göre İzmir’in sahur saatini haberimizde sizlere aktarıyoruz. Peki İzmir’de sahura ne kadar kaldı? İşte 2020 Diyanet İzmir sahur vakti…

İZMİR’DE SAHURA NE KADAR KALDI?

İzmir’de ilk iftarın tamamlanmasıyla birlikte ikinci gün oruç niyeti için sahura kalkılacak. Diyanet’in 2020 İzmir imsakiyesine göre, İzmir’de bugün (25 Nisan) sahur saat 04.44’te yapılacak.

İZMİR İMSAKİYE 2020

İZMİR İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:4606:1613:1517:0020:0321:27
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:4406:1513:1417:0020:0421:29
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:4206:1413:1417:0020:0521:30
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:4106:1213:1417:0020:0621:31
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:3906:1113:1417:0020:0721:33
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:3806:1013:1417:0120:0821:34
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:3606:0913:1417:0120:0921:35
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:3406:0713:1417:0120:1021:36
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:3306:0613:1317:0120:1121:38
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:3106:0513:1317:0120:1221:39
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:3006:0413:1317:0220:1321:40
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:2806:0313:1317:0220:1421:42
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:2606:0213:1317:0220:1421:43
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:2506:0113:1317:0220:1521:44
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:2306:0013:1317:0220:1621:46
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:2205:5913:1317:0320:1721:47
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:2105:5813:1317:0320:1821:48
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:1905:5713:1317:0320:1921:50
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:1805:5613:1317:0320:2021:51
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:1605:5513:1317:0420:2121:52
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe04:1505:5413:1317:0420:2221:54
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma04:1405:5313:1317:0420:2321:55
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi04:1205:5213:1317:0420:2421:56
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar04:1105:5113:1317:0420:2421:58
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi04:1005:5113:1317:0520:2521:59
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:1317:0520:2622:00
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:1317:0520:2722:01
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:1317:0520:2822:03
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4813:1317:0520:2922:04
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4713:1317:0620:3022:05


“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah'ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

EZAN VE KAMET NEDİR? NE ZAMAN VE NASIL MEŞRU KILINMIŞTIR?

Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı, kitap ve sünnettir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: “Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar.” (Maide, 5/58) “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun…” (Cuma, 62/9) Rasulüllah (s.a.s.) da: “Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun.” buyurmuştur.

Namaz, Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebevi'nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygamber'e vahiyle ve içlerinde Hz. Ömer ve Abdullah b. Zeyd'in de bulunduğu bazı sahabilere rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir.

Ezan, Müslümanlığın şiarı (sembolü) olup, müekked bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte, hem de Allah'ın büyüklüğü, Peygamberimiz (s.a.s.)'inO'nun kulu ve elçisi olup ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. İmam Muhammed: “Bir belde halkı tümüyle ezanı terk ederlerse onlarla savaşırım” demiştir.

Kamet ise, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayye ale'l-felah” cümlesinden sonra, “kad kamet'is-salat” cümlesi eklenir.

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