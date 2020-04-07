İzmir’de salgına karşı mücadelede ortak akıl

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı tehdit eden corona virüsü salgınına karşı mücadeleye sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikaları da dahil etti.

İnternet üzerinden yapılan ve Başkan Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi haftalık koordinasyon toplantısına, İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ve İzmir Dayanışma Gönüllüleri Başkanı Ali Süha Sabuktay da katıldı.

KATILIMCILAR İŞ BİRLİĞİNE HAZIR

Corona virüsü krizi sürecinde belediyenin ve sivil toplum örgütlerinin üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar konusunda görüşlerini belirten STK temsilcileri, somut işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Soyer ise, “Bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu kamunun, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalarla el ele vermesidir” dedi.

SALGINI BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Toplantıda konuşan Tunç Soyer, İzmir'de salgınla mücadele için demokratik zeminlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. “Bunun hem İzmir'e faydasının çok büyük olacağına, hem de Türkiye'ye örnek olacağına inanıyoruz” diyen Soyer sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Yaptığımız her şey aslında bu amaca yönelik olarak tecelli ediyor. Bütün arzumuz demokratik bir mücadele yöntemiyle; şeffaf, hesap verilebilir, dayanışmacı, katılımcı ve adil bir yönetim biçimiyle bu salgının tahribatını azaltmak.

* O nedenle bugün sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika temsilcileriyle bir araya geldik.

* Bu bir ilk adım. Bundan sonra bu krizle nasıl başa çıkarırız, nasıl birbirimizi dinleriz, nasıl daha kalıcı tedbirler hayata geçiririz ve nasıl bu krizden daha az insanın etkilenmesini mümkün kılarız diye birlikte düşüneceğiz.