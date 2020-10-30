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Deprem uzmanından uyarı: Artçıların büyüklüğü 6’yı bulabilir

İzmir Seferihisar'da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilirken İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tüysüz "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 15:56, 30/10/2020
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Deprem uzmanından uyarı: Artçıların büyüklüğü 6’yı bulabilir

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara’da hissedildi.

Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. İlk sarsıntıdan kısa bir süre sonda 4.2 şiddetinde artçı deprem meydana geldi.

Haber Global’de konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Ege Bölgesi, Türkiye’nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955’te bölgede biraz doğusunda 6.8’lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6’ya varan artçılar olacaktır” dedi.

Tüysüz, “Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur” diye konuştu.

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deprem Haber istanbul İTÜ izmir Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:46,
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