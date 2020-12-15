İzmir’de taşkına karşı sahile kumdan set çekildi

İzmir’de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, dün gece saatlerinde etkisini artırdı. Yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı.

Bu arada vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Gün içerisinde oluşan tahribatın giderilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekipler, olası bir taşkına karşı 4 ekip ve 40 personel ile yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandına kepçe ile kumdan set çekerek önlem aldı. (DHA)