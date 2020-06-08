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İzmir’de tepki çeken görüntülere ceza yağdı!

İzmir genelindeki sahillerde ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son 3 gündür yapılan denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve kapalı alanda maske takmayan 300 kişiye idari para cezası kesildi.

22:55 -
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İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, il genelinde corona virüsü tedbirlerini hiçe sayan ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Alsancak, Konak, Güzelyalı ve Karşıyaka’daki sahillerin yanı sıra, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde son 3 gündür yapılan denetimlerde, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 300 kişiye idari para cezası kesildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, kontrollerin sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı. (DHA)

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