Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

09:11 -
Haberler Gündem
İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(DHA)

Son güncelleme: 09:18 07.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more