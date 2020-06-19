İzmir’de toplu taşımaya yeni kurallar getirildi

İzmir’de corona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında uygulanan yüzde 50 yolcu uygulaması İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sona erdirildi.

Artık İzmir’de belediye otobüsleri, her koltuğa bir yolcunun yanı sıra ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu taşıyabilecek. Dörtlü koltuklarda iki kişi, çapraz oturacak.

DÖRTLÜ KOLTUKLARDA İKİ KİŞİ ÇAPRAZ OTURACAK

Metro, tramvay ve İZBAN araçlarında her koltuğa bir yolcu oturabilecek. Dörtlü koltuklarda iki kişi çapraz oturacak. Ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar da ayakta yolcu alınabilecek.

Gemiler, oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecek. Karşılıklı koltuklarda çapraz oturulacak. Tüm araçların zeminlerine, ayakta yolcuların yakın temasının önlenmesi için sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırılacak. Araçlara maskesiz binilemeyecek ve maskesiz seyahat edilemeyecek. (İHA)