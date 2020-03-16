İzmir’de, ‘Toplu ulaşım kullanımında virüs kaynaklı yüzde 30 azalma’

Dünyayı sarsan Corona virüsün Türkiye’de de görülmesi ve okulların iki hafta tatil edilmesi kararından sonra İzmir’de toplu ulaşımı kullananların sayısının yüzde 30 azaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ebeveynler bu süreci bir ara verme değil, çocuklarının eğitimlerini evde sürdürmeleri gereken bir dönem olarak değerlendirmeli. Bu karar virüsün yayılmasını engellemek için alındı” İfadelerini kullandı.

“HİÇBİR HATTIMIZDA SEFER AZALTMIYORUZ”

İzmirlilerin durumun ciddiyetinin farkında olduğuna ve sorumlu davrandığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*İzmir’de toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı corona virüsü endişesi ve okulların tatil edilmesi nedeniyle azaldı. Hafta sonuna denk gelen 14 ve 15 Mart günlerinde tüm toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı, bir önceki hafta sonuna göre yaklaşık yüzde 30’luk düşüşle 1 milyon 874 bin 732’ye geriledi.

*Ancak güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için hiçbir hattımızda sefer azaltmıyoruz. Öte yandan tüm toplu ulaşım araçlarımız düzenli dezenfekte edilmeye devam ediliyor.

“İZMİRLİLER DURUMUN CİDDİYETİNİN FARKINDA”

Bu düşüşte, virüsün Türkiye’de de görülmesinin ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yoğun uyarıların etkili olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Okulların tatil edilmesi, ‘tatil’ olarak algılanmamalı. Ebeveynler bu süreci bir ara verme değil, çocuklarının eğitimlerini evde sürdürmeleri gereken bir dönem olarak değerlendirmeli” açıklamasında bulundu.

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