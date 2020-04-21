İzmir’de üreticiden alınan sebze meyveler halka ücretsiz dağıtılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, herkesi corona virüsü ile mücadele kapsamında ‘Halkın Bakkalı üzerinden Biz Varız dayanışma kampanyasına destek olun’ çağrısını yineledi. Tunç Soyer, “Biz bu dayanışmayı ne kadar büyütürsek o kadar çabuk iyileşir, o kadar güçleniriz” ifadelerini kullandı.

“HERKESİ BU DAYANIŞMAYA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Başkan Soyer, corona virüsü salgınıyla birlikte daha da derinleşen ekonomik krizin, herkesin daha çok canını yakmaya başladığını ifade ederek salgınla mücadelede kolektif akıl ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Soyer, “Herkesi bu dayanışmaya katılmaya çağırıyorum. Bu dayanışma belediyelerin de desteğe ihtiyacı olanların da yalnız olmadığını göstermek açısından önemli” diye konuştu.

DİJİTAL PLATFORMLARDAN DA DESTEK OLUNABİLİYOR

‘Biz Varız’ dayanışmasına Bizİzmir dijital platformu üzerinden destek olunabiliyor. İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini Bizİzmir web sitesinin ya da mobil uygulaması aracılığıyla Halkın Bakkalı'ndan alarak kampanyaya bulundukları yerden katılabiliyor.

Satın alınan paketler doğrudan Kültürpark 3 no’lu holde kurulan lojistik merkezine teslim ediliyor ve buradan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İzmirliler kendi hazırladıkları ya da hazır aldıkları gıda paketlerini lojistik merkezine çevrilen Kültürpark'taki 3 nolu hole bizzat kendileri teslim ederek de kampanyaya katılabiliyor.

DİRENÇ PAKETİ DE DEVREDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları ve ‘Biz Varız’ dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı. Ayrıca, kuru gıda kolileri ve kavurmaya ek olarak içinde elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan direnç paketlerinin dağıtımına da başladı.

İlk etapta beş bin paket desteklenen ailelere ulaştırılacak. Sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünler, üzerinde “İzmir halkının hediyesidir” yazan kolilerle dağıtılacak.

İZMİR'DE YARDIMLAR SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi corona virüsle mücadele kapsamında İzmirlilere kendi desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda sürecin başından itibaren 118 bin 775 çocuğa süt, 4 bin aileye birer kiloluk kavurma dağıtıldı.

15 bin 576 kişiye 400 TL nakdi yardım yapıldı. Sağlık çalışanlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda üretilen 12 bin kişilik kuru pasta gönderildi. 30 Mart'tan bu yana ise 72 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldı.

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