Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de yangın! 5 kişi mahsur kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, içeride mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Alevler, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Güncellenme: 18:54, 22/11/2020
Haberler Gündem
İzmir’de yangın! 5 kişi mahsur kaldı

Yaylacık Mahallesi 46 Sokakta bulunan apartmanın 5’inci katındaki dairede, saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. Evde bulunanlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, itfaiyeye de haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, içeride mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile kurtarıldı.

İtfaiyeciler, su sıkarak, alevlere müdahale etti. Alevler, diğer katlara sıçramadan söndürülürken, dairede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirYangından ailesini kurtardı, kendisi yandıYangından ailesini kurtardı, kendisi yandı
baba Haber izmir Polis Sağlık Samsun yangın
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more