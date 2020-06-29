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İzmir’de yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir'de, sefere çıkma hazırlığı yapan bir yolcu otobüsünde, iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Aynı otobüste bir önceki günde aynı arızadan yangın çıktığı öğrenilirken, facianın eşiğinden dönüldü.

06:46 -
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İzmir’de yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ), İstanbul’a sefer yapmak için hazırlık yapan 06 BMJ 933 plakalı yolcu otobüsünde, elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otobüsünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların metrelerce yükseldiği yolcu otobüsündeki yangına müdahale etti.

FOTO: İHA

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, aynı yolcu otobüsünde bir önceki günde aynı arızadan yangın çıktığı ve kısa sürede müdahale edilmesi sonucu büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

Faciadan dönüldü

Öte yandan, söz konusu yolcu otobüsünün gece saatlerinde İstanbul’a sefer yapacağı ileri sürüldü. Olası bir faciadan dönülen yangın hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı. İHA

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