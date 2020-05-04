İzmir’deki çekirgelerin Güneydoğu’dan geldiği tartışması: Bilimsel mantığa aykırı

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu’nun, Akarca Ovası’nı istila eden çekirgelerle ilgili “Bu çekirge türü genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülüyordu. Lokal olarak Tire’de de görülmeye başladı. Tahminlerimize göre bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu’dan gelen tarım işçileriyle birlikte ilçemize geldi. Kısa sürede buradaki oluşumunu tamamlayıp büyüdüler” sözleri tartışma konusu oldu.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu’nun açıklamasını bilimsel mantığa aykırı olduğunu ifade ederek, tepki gösterdi.

”TİRE’DE GÖRÜLEN ÇEKİRGELER, O BÖLGEYE AİT”

Prof. Dr. Ali Satar, şöyle konuştu:

* Tire Ziraat Odası Başkanı’nın yaptığı açıklama, bilimsel mantığa aykırı bir açıklamadır.

* Çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp bu büyük ölçüde bir istila meydana getirmesi bilimsel mantığa aykırı bir durumdur.

* Zaten buradaki tür, İzmir bölgesine yayılış gösteren, o taraflarda Çanakkale’ye yakın illerde yayılış gösteren bir tür.

Poecilimon dediğimiz cinse ait bir tür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan tür de Uvarovistia satunini dediğimiz bir türdür.

”İSTİLA FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR”

* Zaman zaman çekirge türlerinin sayılarında artış meydana geliyor. Bunun sebebi bunların doğal düşmanlarının yok edilmiş olması.

* Şu anda ilaçlama yapıp hemen kurtulabilirsiniz. Ama daha sonra bu yere bırakılmış, toprağın 6-7 santimetre altına bırakılmış yumurtaların ileride açılarak tekrar bir istilaya sebep olmasına siz engel olamazsınız.

* Ama biz bu istilaları fırsata çevirebiliriz. Mesela Gaziantep’teki hayvanat bahçesinde birçok hayvan türüne yem olarak bunları kullanabiliriz. Ya da tavuk yetiştiriciliği yapan çiftliklere yüksek protein kaynağından dolayı bunları da katarak doğal bir besin kaynağı olarak kullanma durumumuz söz konusu. (DHA)