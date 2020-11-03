İzmir’deki dayanışma uzun yıllar unutulmayacak

İzmir'de deprem sırasında yaşanan kısa süreli panikten sonrası yediden yetmişe herkes kenetlendi. Evleri yıkılan, ağır hasar görenlere kucak açıldı. Birçok vatandaş sosyal medyada evlerine alabilecekleri kişi sayısını paylaştı.

İzmir'deki otelciler kapılarını bedelsiz olarak ihtiyacı olanlara açtıklarını, telefon numaralarını vererek duyurdu. Çevredeki kafeler sağlık çalışanları ve kurtarma ekiplerine 24 saat sıcak içecek, barınma ve zorunlu ihtiyaçlar için kapılarını açtı. Servisçiler ücretsiz depremzede taşıdı.

ANNE SÜTÜNÜ PAYLAŞIM ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elif N. A., ihtiyacı miniklere anne sütü gönderebileceğini duyurdu. Elif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “6 aylık bebeğimiz var. Dolaysıyla buzluğumuzda fazladan anne sütümüz var. Depremden etkilenen ve anne sütüne ihtiyaçı olan bir aile varsa seve seve paylaşırım” çağrısı yaptı.

“BİZİ KUNDAKTA BEBEK GİBİ HİSSETTİRDİNİZ”

Örnek bir dayanışma sergilenen İzmir'de kurtarma operasyonlarına katılan SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Erdem Akın ve İstanbul sorumlusu Şemsettin Şayan ile İzmirli bir kadın arasındaki dayanışma konulu diyalog sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

SAR Görevlisi Şayan, 25 yıldır kurtarma operasyonlarına gittiğini dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar yardım görmediklerini söyledi.

Şayan, “Kendimizi burada kundakta bebek gibi hissettirdiniz bize. Allah razı olsun. Gece gündüz yanımızdaydınız. Biz arama kurtarma ekibiyiz, yeryüzünde birçok ülkeye biz çadır götürdük. ilk defa bir ilde bize çadır verdiler. Devletin mercilerinden bir tas çorba içmedim ben kendi adıma, hep halktan aldım. Bize bebekler gibi baktılar” dedi.

SOYER'DEN DAYANIŞMA RUHU İÇİN TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de sosyal medya hesabından İzmirlilere teşekkür eden şu paylaşımı yaptı:

* İzmir’in dayanışma ruhunu en güzel şekilde sergileyerek depremzedelere, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara ve sağlık çalışanlarına, işletmelerinin kapılarını ücretsiz şekilde açan otel sahiplerine çok teşekkür ediyorum.

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