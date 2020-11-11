İzmir’deki depremzedeler için eşya yardımı kampanyası başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 pandemisi döneminde uygulamaya koyduğu Halkın Bakkalı platformu, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara da yardımların ulaşmasını sağlıyor.

Platforma son olarak evini kaybeden depremzedeler için beyaz eşya, elektronik eşya, yatak ve baza gibi ihtiyaçlar eklendi. Uygun fiyattaki eşyalar, halkın desteğiyle depremzedelere bağışlanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz Varız dayanışmasını büyütmeye devam ediyoruz. Yeni evlerine taşınan depremzedelerin beyaz eşya ihtiyacını karşılamak için, Halkın Bakkalı’ndaki kampanyaya çamaşır makinesi, set üstü ocak ve elektrikli süpürgeden oluşan yeni bir paket daha ekledik” dedi.

Buzdolabı bin 995 TL, çamaşır makinesi bin 605 TL, set üstü ocak 540 TL, elektrikli süpürge 675 TL, yatak ve bazalar 775 TL ve bin 300 TL’den Halkın Bakkalı üzerinde depremzedelere bağışlanmak üzere satışa sunuldu.

KİRA DESTEĞİ 33 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Belediyenin Uyku Tulum Paketi ve Elimi Tutar Mısın Yemeği kampanyalarında ise desteklerin amacına ulaştığı bildirilerek, kampanyalar sonlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çadırlarda yaşayan depremzedelere kira yardımının yapıldığı ‘bir kira bir yuva’ kampanyasında ise toplam destek 33 milyon TL’yi geçti.