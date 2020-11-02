İzmir’e giden Bakan Akar: Buradan çıkarılacak dersler var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi’ndeki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni'nin ardından, depremin meydana geldiği İzmir’e geçti.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Akar ve beraberindekiler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

“DEVLETİMİZ 1999 DEPREMİNDEN SONRA ÇOK BÜYÜK DERSLER ÇIKARDI”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Akar, depremin başından bu yana kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan ekiplere şükranlarını sundu.

Tüm tedbirlere rağmen sel ve depremlerin önlenemediğini ifade eden Bakan Akar, “Mesele bunların olmaması değil, olduktan sonra ne yapmamız gerektiği. Devletimiz özellikle 1999 depreminde sonra çok büyük dersler çıkardı. Bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız etkilerini azaltmak için afetler konusunda gerçekten çok önemli tedbirler aldılar, almaya devam ediyorlar” diye konuştu.

“UÇAKLARIMIZ PERSONEL VE ARAÇLARIN NAKLİ KONUSUNDA YOĞUN ÇALIŞMA İÇİNDE”

Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak depremin başında itibaren Ankara ve bölgede gerekli kriz merkezlerini kurmak suretiyle duruma hakim olduklarını belirtti.

Alınan bilgiler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin süratle karşılandığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

* Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok.

* Valiliğimiz ve bakanlıklardan gelen talepler neticesinde uçaklarımız Kayseri, Ankara, Erzurum, Diyarbakır’dan kalkmak suretiyle AFAD timleri başta olmak üzere personel ve araçların bölgeye nakli konusunda yoğun bir çalışma içinde oldular. Toplam 20 civarında sorti yapıldı.

* Sayın valimizin talebi üzerine helikopterlerimizi tahsis etmek suretiyle bölgede keşif uçuşları yapıldı.

* İHA’larımız burada uçmak suretiyle hasarı yerinde görme ve tedbir geliştirme bakımından yararlı çalışmalar yaptı.

* Ankara’dan gönderdiğimiz Harita Genel Komutanlığı uçağıyla arazinin tespitiyle önümüzdeki dönemde kullanılmak üzere temel dataların alınması da mümkün oldu.

“HALA ENKAZ ALTINDA KALANLARIN KURTARILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Akar, Mehmetçik’in çadırların kurulması konusunda görevli personellere yardımcı olduğunu dile getirdi. Mehmetçik’in ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre çalışmalarına devam ettiğini anlatan Akar, “Umudumuz devam ediyor. Elif kızımızın 65 saat sonra kurtulması gibi hâlâ enkaz altında kalanların da kurtulmasını temenni ediyoruz. Arkadaşlarımız kahramanca hassa çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

“BURADAN ÇIKARILACAK DERSLER VAR”

“Kederde ve kıvançta biriz ve beraberiz” ifadelerini kullanan Akar, şöyle konuştu:

* Millet olmanın özelliği budur. Tüm kurumlarımız, devletimizin şefkatini, iradesini, fedakarlığını göstermek suretiyle acıları azaltmak için büyük bir gayret içinde.

* Hemşehrilerimizin sıkıntılarını azaltmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalar devam edecek.

* En az hasarla bu konunun bitmesine gayret gösteriyoruz. Buradan çıkarılacak dersler var. Biz de bakanlık ve TSK olarak milletimizin emrindeyiz.

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