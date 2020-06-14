İzmit Belediyesi 10 yıllık çileye son verdi

İzmit Belediyesi köylerde yaptığı rutin çalışmaların yanında vatandaşın taleplerine de cevap vermeye devam ediyor. Kurtdere Mahallesi'nde tapu kadastrolu yolu 10 yıldır açtıramayan İsmail Çelikiz'in çilesi İzmit Belediyesi tarafından çözüldü.

650 metrelik kadastro yolunun açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çelikiz, “Çocuklarımla ve torunlarımla vakit geçirebileceğim büyük bir alanım var ve yolun açılmasına engel olacak yasal olmayan hiç bir durum yok. Fakat hep ertelediler. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve meclis üyemiz Süleyman Şen’e çok teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)