Jandarma astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte jandarma sözleşmeli astsubay alımı…

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 bin 500 sözleşmeli astsubay alacağını duyurdu. Jandarma astsubay alımı başvuruları sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İşte başvuru kılavuzu…

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?

Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay alımında KPSS 2018-2019 puanları yer ayrılırken, başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

-Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

-Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

-Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri” bölümü altında ‘‘Sonuçlarım” kısmında ilan edilecektir.