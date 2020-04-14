Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve JÖH Timleri tarafından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

‘OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR'

Komutanlık tarafından yapılan videolu paylaşımda, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve JÖH Timlerimiz tarafından 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.” denildi.