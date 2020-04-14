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Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
22:07 -
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Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve JÖH Timleri tarafından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

‘OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR'

Komutanlık tarafından yapılan videolu paylaşımda, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve JÖH Timlerimiz tarafından 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.” denildi.

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Son güncelleme: 22:08 14.04.2020
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