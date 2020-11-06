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Jandarma, hırsızları ‘filyasyon ekibi’ olarak yakaladı

Denizli’de jandarma ekipleri hırsızlıktan aranan iki kişiyi filyasyon ekibi kılığına girerek yakaladı. Şüphelilerin saklandığı sokağı tespit eden fakat evi bulamayan ekipler izolasyon kıyafetleri giyerek, operasyonu başarı ile tamamladı.

Selami AYDIN
Güncellenme: 16:14, 06/11/2020
Haberler Gündem
Jandarma, hırsızları ‘filyasyon ekibi’ olarak yakaladı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yüksek gerilim hattına ait 25 bin lira değerindeki demirleri çaldıkları tespit edilen ve başka suçlardan haklarında yakalama kararı olan iki kişi jandarmanın filyasyon ekibi kılığına girmesi ile yakalandı.

Ekim ayındaki hırsızlık olayının ardından bölgede 36 kameranın 63 saatlik görüntü kaydını tarayan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olaya karışan 4 kişiden evli çift Seher T. (26) ve İhsan T. (30)'yi gözaltına almıştı.

Haklarında toplam 90 suç kaydı bulunan çiftin yakalanmasının ardından olaya karışan diğer iki arkadaşları kayıplara karışmıştı.

JASAT ekipleri olaya karışan Ümmü Ç. (20) ve Musa D. (25)'nin yaşadıkları mahalleyi tespit etmesine rağmen evlerinin açık adresini belirleyemedi.

Bunun üzerine filyasyon ekibi kılığına giren ekipler kapsamlı bir operasyon başlattı. Kesin adresin tespit edilmesinin ardından yapılan baskında iki firari saklandıkları evde yakalandı.

Denizli operasyon
Yayınlanma Tarihi:16:13,
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