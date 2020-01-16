Jandarma subay alımı başvuru şartları neler? Jandarma subay alımı başvuru ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma subay alımı başvurularıyla ilgili duyuru yayınladı. Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Muvazzaf/Sözleşmeli subay alımı başvuruları 16-31 Ocak tarihi arasında yapılacak. Jandarma subay başvuru şartlarını ve başvuru işlemleri hakkındaki tüm detayları sayfamızda sizler için derledik.

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen Lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda

olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlular),

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Hamile olmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

f. Geçici kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,

g. www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2020 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2020 Yılı S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU KILAVUZU

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvurular, 16 Ocak 2020 günü başlayıp, 31 Ocak 2020 günü saat 16:00'da sona erecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.