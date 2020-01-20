Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli subay alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacak.

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular sadece “https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURU SÜRESİ 31 OCAK’TA SONA ERİYOR

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular “https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” adresinden ilan edilecek.

Başvuru süresi, 31 Ocak Cuma günü saat 16.00’da sona erecek.