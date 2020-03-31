Jandarma yaşlı çiftçinin tarlasını sürdü!

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından Erzurum Pazaryolu’nda 65 yaş uygulaması nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı çiftçinin tarlasını traktöre binerek süren jandarmanın görüntüsünü paylaştı.

“TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ”

Jandarma Genel Komutanlığı, paylaşımında, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcamızın isteğini kırmadık ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.