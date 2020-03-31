Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Jandarma yaşlı çiftçinin tarlasını sürdü!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri, 65 yaşın üzerinde olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde yaşayan yaşlı çiftçi, kısıtlama nedeniyle evinden çıkmayınca tarlasını jandarma sürdü.

Halil ATAŞ
00:24 -
Haberler Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından Erzurum Pazaryolu’nda 65 yaş uygulaması nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı çiftçinin tarlasını traktöre binerek süren jandarmanın görüntüsünü paylaştı.

“TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ”

Jandarma Genel Komutanlığı, paylaşımında, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcamızın isteğini kırmadık ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more