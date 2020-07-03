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Jandarma’dan ‘Akü’ operasyonu

İstanbul’da jandarma ekipleri, bir baz istasyonundan 16 akü çalınması üzerine başlatılan operasyonda, 37 hırsızlık olayını aydınlattı. Aramalarda, 623 akü ve çok miktarda kablo ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
10:50 -
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Jandarma’dan ‘Akü’ operasyonu

Operasyonla sonuçlanan süreç; Silivri Ortaköy Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundan 16 akü çalınmasıyla başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanan olay üzerine hemen harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın beyaz renkli kapalı kasa bir araçla yapıldığını belirledi. Suç Araştırma Timleri, aracın izini sürerek Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Araştırmalarda aracı Ş.E. isimli şüphelinin kullandığı tespit edildi. Ş.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, baz istasyonlarının kapı kilidini kesmekte kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Foto: Sözcü/ Jandarma ekipleri soyulan baz istasyonunda inceleme yaparak hırsızların izine ulaştı.

623 AKÜ BULUNDU 

İfadesinde suçlamaları kabul eden Ş.E., baz istasyonundan çaldığı aküleri Büyükçekmece'deki bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adreste arama yapıldı.

Yapılan çalışmada seri numaraları silinmiş 623 akü, baz istasyonlarından çalındığı değerlendirilen sinyal cihazları, özel kablolar ve farklı malzemeler ele geçirildi.

Foto: Sözcü / Operasyonda ele geçirilen malzemelerin 37 ayrı hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

37 AYRI HIRSIZLIK OLAYI AYDINLANDI

Jandarma ekipleri ele geçirilen akülerin 37 farklı hırsızlık olayı sonucu baz istasyonlarından çalındığını belirledi. Ele geçirilen aküler yediemine teslim edilirken Ş.E. yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

beyaz istanbul Küçükçekmece Sözcü
Son güncelleme: 10:51 03.07.2020
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