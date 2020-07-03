Jandarma’dan ‘Akü’ operasyonu

Operasyonla sonuçlanan süreç; Silivri Ortaköy Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundan 16 akü çalınmasıyla başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanan olay üzerine hemen harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın beyaz renkli kapalı kasa bir araçla yapıldığını belirledi. Suç Araştırma Timleri, aracın izini sürerek Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Araştırmalarda aracı Ş.E. isimli şüphelinin kullandığı tespit edildi. Ş.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, baz istasyonlarının kapı kilidini kesmekte kullanılan malzemeler ele geçirildi.

623 AKÜ BULUNDU

İfadesinde suçlamaları kabul eden Ş.E., baz istasyonundan çaldığı aküleri Büyükçekmece'deki bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adreste arama yapıldı.

Yapılan çalışmada seri numaraları silinmiş 623 akü, baz istasyonlarından çalındığı değerlendirilen sinyal cihazları, özel kablolar ve farklı malzemeler ele geçirildi.

37 AYRI HIRSIZLIK OLAYI AYDINLANDI

Jandarma ekipleri ele geçirilen akülerin 37 farklı hırsızlık olayı sonucu baz istasyonlarından çalındığını belirledi. Ele geçirilen aküler yediemine teslim edilirken Ş.E. yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.