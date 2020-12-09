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Jandarma’dan Hint keneviri baskını

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik çalışma yapan jandarma ekipleri, zula ev olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin uyuşturucu elde etmek için bahçelerine Hint keneviri ektikleri öğrenildi. İki şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 11 kilo 170 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:17, 09/12/2020
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Jandarma’dan Hint keneviri baskını

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Zehir kaçakçılarıyla mücadele eden jandarma birimleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi belirleyince harekete geçti. Şüphelileri takibe alan jandarma birimleri, çalışmaların ardından adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 11 kilo 170 gram marihuana ve satışa hazır birer gramlık çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, elde edilen uyuşturucunun yeni kurutulduğunu ve İstanbul'da yetiştirildiğini tespit etti. Çalışmalar sonucu Eyüpsultan'da bir bahçede dikimi yapılmış, çok sayıda Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuları söktükten sonra kurutan şüphelilerin depo olarak kullandığı bir adrese de baskın yapıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler B.B. ve K.A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanırken, olayla bağlantılı uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:11:16,
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