Jandarmadan maske operasyonu: Kamu yararına kullanılacak

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Arnavutköy'de bir iş yerinde kaçak olarak maske üretildiği ve depolandığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

11 BİN MASKE

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kutulanmış halde 11 bin filtreli maske ele geçirdi. Kaçak maskeleri üreten iş yeri sahibi K.K. gözaltına alındı.

90 LİRA'DAN SATACAKTI

Şüphelinin maskeleri 90 liradan satmayı planladığı öne sürüldü. İş yeri sahibine idari para cezası kesilirken, adli olarak da işlem başlatıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİ

Ele geçirilen maskelerin; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.