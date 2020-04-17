Jandarmadan teröristlerin sığınaklarına baskın

Diyarbakır İl Jandarma Genel Komutanlığı'nın Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirdiği operasyonun ardından, teröristlerin sığınaklarında yapılan baskında 3 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Sığınaklarda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen bir sığınakta; 3 roketatar mühimmatı, 1 zaman ayarlı EYP, 16 m elektrik kablosu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır” açıklamasını yaptı.