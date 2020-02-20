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Jandarma’dan zehir tacirine ‘Bingo’lu operasyon

İstanbul’da, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye narkotik madde sokarak satışını sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresinde, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek 'Bingo' ile yapılana aramalarda, 3 kilo kokain ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Habip ATAM
10:33 -
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Büyükçekmece’de gerçekleştirilen operasyonda, torbacı olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satan kişilere narkotik madde temin eden bir şüpheli belirlendi.

“Vedat” kod adını kullanan şüphelinin gerçek kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, zehir tacirinin V.A. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takiple izlemeye alınan V.A.nın Büyükçekmece'deki bir evi uyuşturucu deposu olarak kullandığı anlaşıldı.

FOTO: SÖZCÜ

OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekipleri, belirlenen siteyi gözetim altına aldı. Site önünde bekleyen ekipler, farklı zamanlarda adrese gittiği bilgisine ulaşılan V.A.'nın evine girdiğini görünce hazırlık yaptı. Şüpheli siteden çıktığı anda operasyon startı verildi. Şüpheli gözaltına alınırken evde arama yapıldı.

BİNGO BULDU

Aramalar, narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpek ‘Bingo’ eşliğinde yapıldı. Hassas burnu sayesinde uyuşturucu saklanan noktaları gösteren Bingo'nun tepki verdiği yerlerde yapılan aramada 3 kilo kokain ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin aramalarında ayrıca, uyuşturucu paketlemek için kullanılan bir makine ve yüklü miktarda para bulundu. Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Son güncelleme: 10:52 20.02.2020
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