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Jandarma’ya göre Berkin Elvan da kusurlu!

7 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinde gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin görülen davada yeni gelişme... Jandarma Genel Komutanlığı, Elvan'ın kendi güvenliğine gerekli özeni göstermediği için tali kusurlu olduğunu iddia etti. Raporda, zet tüfeği kullanan kolluk görevlisinin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu da belirtildi.

Can ÖZÇELİK
14:06 -
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Jandarma’ya göre Berkin Elvan da kusurlu!

2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından gaz kapsülüyle vurulan ve 269 gün sonra yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan‘ın davası İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu, mahkemeye gönderildi.

“İSTEM DIŞI OLMASI KUVVETLE MUHTEMEL”

Raporda, gaz tüfeğinin özelliklerine yer verilerek, gaz tüfeği ile noktasal olarak değil bölgesel olarak belirlenen alanlara doğru atış yapıldığı, nişan alınarak atış yapılsa dahi isabet ettirme olasılığının düşük olduğu, gerçekleşen olayın istem dışı meydana gelmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.
Raporda, Berkin Elvan’ın ölümünde, kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı zet tüfeği kullanan kolluk görevlisinin asli kusurlu olduğu belirtildi.

“ÜZERİNDEN 11 TORPİL ÇIKTI”

Berkin Elvan’ın mevcut görüntülerin net olmamasından gösterici grubun eylemlerine katılıp katılmadığının tespit edilememekle birlikte barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralandığı anlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

– Yaralandıktan sonra hastanede üzerinden 11 adet torpilin birbirlerine bantlı vaziyette çıkması sebebi ile gösterici grupla hareket ettiği kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmelidir.

– Berkin Elvan, yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediğinden, olayın meydana gelmesinde tali kusurludur.

beyaz gezi Gezi Parkı istanbul Polis
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