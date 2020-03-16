Japon profesör Türkiye için anlattı: El yıkamak dışında neler yapabiliriz?

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da patlak veren ve kısa süre içinde 150’den fazla ülkeye yayılan corona virüsü 6 bin 500’den fazla insanın ölümüne yol açtı. Dünyayı kasıp kavuran virüs Türkiye’de ise şu ana kadar 18 kişide tespit edildi.

JAPON PROFESÖR TÜRKİYE İÇİN ANLATTI

Henüz bir aşısı bulunamayan corona virüsüne karşı alınacak tedbirler ise şimdilik kişisel temizlikten öteye geçmiyor. Uzmanlar virüse karşı alınacak kişisel tedbirlerle ilgili toplumu bilgilendirirken Türkiye’ye bir uyarı da ABD’deki Yale Üniversitesi’nden geldi. Üniversitenin Tıp Fakültesi’nde görevli İmmünoloji Profesörü Japon Akiko Iwasaki kaydettiği bir videoyu ‘Türkiye’deki dostlarıma’ başlığıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Corona virüsünün griple benzerliklerine değinen Profesör Akiko Iwasaki. virüse karşı el yıkamak dışında neler yapabileceğimiz anlattı.

TEK YOL TEST YAPMAK

İşte Akiko Iwasaki Türkiye için yayınladığı mesaj

* Corona virüsünün (Covid 19) belirtileri mevsimsel griple benzerlik gösterir. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi. Sadece belirtilere bakarak bu iki hastalığı birbirinden ayırmak çok zordur. Bunu anlamanın tek yolu test yapmaktır.

* Grip virüsünde enfeksiyonu ve hastalığı önlemek için yapabileceklerimiz vardır. Mesela herkes yılda bir kere grip aşısı olmalıdır. Bur sizi gr,p enfeksiyonun karşı koruyacaktır ama yeni tip corona virüsüne karşı korumaz. Corona virüsüne karşı bir aşı bulunmamaktadır.

EL YIKAMAK DIŞINDA YAPABİLECEĞİNİZ BİR KAÇ ŞEY

* Grip virüsünün tedavisi için enfeksiyonun başlangıç aşamasında uygulanabilecek çeşitli tedaviler vardır. Covid-19 çok yeni bir virüs olduğu için elimizde mevcut bir tedavi seçeneği de bulunmuyor.

* Sabunla elinizi yıkamak ve dezenfektan kullanmak haricinde yapabileceğiniz birkaç şey daha var. Mesela en önemlisi sosyal güvenli mesafeyi ayarlamak. Kalabalık toplanmalardan ve kalabalık yerlerden uzak durmak. Ofise giderek çalışmak yerine evden çalışabilirseniz ve toplu taşımadan uzak durabilirseniz bu da yardımcı olacaktır.

* Ayrıca, yaşlı bireyler ve kronik ve kronik hastalığı olanlar gibi enfeksiyona yatkın kişileri korumak toplumun önceliği olmalıdır. Lütfen kendinize dikkat edin. Bu önlemleri almak sadece sizi değil başkalarını da hastalıktan koruyacaktır.