Uzmanlar İstanbul depremini değerlendirdi!

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremin ardından katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yaltırak depremin meydana geldiği fayın nispeten daha küçük depremler üreten bir fay olduğunu belirterek konunun gündeme gelmesi açısından önemine dikkat çekti.

Deprem konusunda hükümetlerin ve belediyelerin yeterince önlem almadığını kaydeden Prof. Yaltırak şu ifadeleri kullandı;

* Bu deprem Los Angeles’ta olsaydı semt semt bu depremin nasıl hissedildiği kaydedilmişti, zeminin ve binaların nasıl davrandığına dair bilgiler toplanmıştı. Ama maalesef bizde toplanmadı. Çünkü böyle bir sistem yok.

* Bu depremler inanılmaz bir bilgidir. Bu depremler binaların teker teker etüt edilmesini gereksiz kılardı. 20 yıldır bunu yapmadık.

AFAD’ın ve Kandilli’nin verilerinin sınırlı olduğunu kaydeden Yaltırak, “Bana göre Marmara’nın kıyılarında yüzlerce istasyon olması gerekiyor. Bunların hepsinin kaydedilmesi ve modelleme yapılması gerekiyor” dedi.

“7 İLE 7.2’LİK DEPREMİN ALIŞTIRMASI”

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, şunları belirtti:

* Sabah Tekirdağ kolunun batı uçunda 17 tane depremcikle deprem fırtınası oluşmuştu.

* Aynı kolun göbeğinde bu kez 4.8’lik küçük bir deprem oluştu.

* Bu depremle gelecekte aynı konumda 7 ile 10 km derinde olacak M7 ile M7.2’lik depremin alıştırmasıdır.

* 2045’deki ana depremi görünceye dek bu büyüklükte depremlerin olması beklenir. Ardından büyük bir deprem beklemiyorum.